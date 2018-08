Santa Casa de Sobral recebe novo tomógrafo adquirido através de emenda parlamentar de Moses Rodrigues

Na tarde desta terça-feira (21) chegou à Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) o novo tomógrafo a ser utilizado pela instituição de saúde. O equipamento de última geração foi adquirido após o deputado federal de Sobral, Moses Rodrigues (MDB), enviar por meio de emenda parlamentar o valor de R$ 800 mil para esta importante aquisição.

De acordo com Moses Rodrigues, a notícia chega em boa hora. ”Estou feliz em saber que concretizamos mais uma realização para a nossa cidade e estamos ajudando a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Este tomógrafo irá reduzir o tempo de espera dos pacientes por exames e agilizará os processos de recuperação e cura. Esperamos que o equipamento possa ser colocado em funcionamento o mais rápido possível e seguimos com nosso compromisso de trabalhar pelo Ceará e pelos sobralenses”, declarou.





A relação de proximidade do deputado Moses Rodrigues com a Santa Casa de Sobral acontece desde o início do seu mandato. Além da verba para a compra do tomógrafo, o parlamentar destinou R$ 300 mil para a aquisição de um arco cirúrgico, um arco cirúrgico com intensificador, além de um aparelho de raio X móvel, e assegurou R$ 1 milhão para a aquisição de um novo aparelho de hemodiálise.