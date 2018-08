SOBRAL-CE: ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NO BAIRRO PARQUE SILVANA 1

Um acidente de trânsito com vítima fatal aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6), na rua Dr. José Custódio de Azevedo, no bairro Parque Silvana 1.





O condutor de uma motocicleta colidiu na traseira de um carro que estacionado na via pública. O motociclista morreu no local do sinistro.





A vítima foi identificada como "Jessivan".





A Perícia esteve no local e recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves