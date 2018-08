SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Confira a denúncia do internauta na íntegra:



"Já por volta das 8:20 da noite de ontem na Avenida Ildefonso Holanda próximo ao posto shell do arco, me deparo com um carro acelerando fortemente mesmo parado ( forçando o motor) com 4 pessoas dentro todas sem cinto.

Á indicação verde do semáforo o carro sai em uma arrancada brusca, mais a frente o carro desenvolve mais de 80km/h na mesma rua colocando por várias vezes a vida de outras pessoas em risco, pela velocidade excessiva acima da permitida da via.

Indago o motorista em um sinal a frente "amigo, você está muito rápido pra via, não acha perigoso" e o mesmo me responde "estamos chegando de viagem, queremos chegar logo, não faz diferença andar com 100 ou 50" É assim que ocorrem os acidentes, quando nem o próprio funcionário do estado respeita as leis, dirigindo um carro pago por mim e por vocês que leem esta matéria. Incrível o descaso, o motorista em questão tem 1,65, não mais de 70 quilos , barba curta desenhada e cor de pele mulato ( nem negro nem branco) e olhos castanhos e sem crachá de identificação.

Ruim para todos com o desgaste do carro frente as aceleradas, o consumo maior de combustível, e o desgaste dos pneus também quando freava me pergunto aonde estão as autoridades de transito que ficam responsáveis por isso, carro da prefeitura não tem rastreador e controle de velocidade? No minimo estranho né? Levaram Sobral e o país a miséria total e a inversão de valores absurda, esse país precisa de ordem e combater duramente a corrupção desde a menor até a maior, precisamos urgentemente de ordem neste país antes que aconteça o pior, passaram a mão na cabeça de todos os corruptos nesses últimos 30 anos e a população anceia por ordem e disciplina.

Obrigado!"