"O povo reclama da multa do lixo, mas eu concordo! Esse bairro foi todo urbanizado, mas as pessoas continuam jogando lixo, a prefeitura limpa e no mesmo dia já está assim de novo. Até meus filhos não são inocentes o suficiente para saber que não pode jogar lixo na rua, aí os Sobralense vais para internet dizer que é inocente e desinformados."