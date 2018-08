SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa noite , queria deixar minha reclamação, pois a rua Dr. Arimatéia Monte e Silva, esta em estado de abandono. Tanto de lixo como de escuridão, ja foi limpado por o mutirão , mais nada adiantou , os lixos deixaram aqui e aumentou foi mais, alguns vizinhos fizeram foi queimar o lixo , e acabou prejudicando a todos, e a escuridão que nao tem um poste , varias pessoas ja foram assaltada, e no papel ainda vem cobrando a taxa de iluminação publica se aqui não tem nenhuma. Espero alguem da prefeitura tomar providências, pois ja entrei em contato com setor responsável mais ate agora não tive nenhuma resposta. Esta entregue as barata essa ruuua."