SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

"Bom dia

Eu era morador da rua beco da cosmac ( suvaco da cobra).vamos obrigados a se retirar das nossas casas. A prefeitura ia pagar esse tal de aluguel social mas até o momento não pagaram nem o primeiro aluguel e já faz 3 meses que estamos pagando do próprio bolso. E esse prefeito mentiroso disse que não tinha dinheiro para construção das nossas casas.queria fazer uma pergunta a ele e essas obras pela cidades um exp: mundança de asfalto para pedra de cimento ao redor do arco. E outra esse tal morumento e ainda mais essa obra que tão demolindo o canteiro central da rua de frente do SAMU e da justiça eleitoral que vai até o arco é prioridade. As nossas casas não são tão importantes não?"