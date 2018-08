SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"; VÍDEO

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa tarde, gostaria de fazer uma reclamação sobre um caso que vem acontecendo aqui na rua João Batista frota no bairro: padre Palhano ao lado da indústria de refrigerantes Delrio.





Bom em frente a casa da minha mãe tem um terreno baldio, onde os moradores das proximidades desse terreno colocam muitos lixos por conta que o carro do lixo não faz a coleta nessa rua, quando o acúmulo de lixos esta grande eles colocam fogo e isso prejudica muito minha mãe que tem problemas respiratórios, e sempre que acontece(acontece com frequência) ela passa mal por conta da fumaça, chega a ir pro hospital ou fica sofrendo em casa tomando oxigênio por conta da fumaça. As vezes o fogo se alastra tão rápido que é preciso chamar o corpo de Bombeiros para conter as chamas. Então eu só queria fazer essa reclamação para que o caminhão da coleta de lixo começasse a passar lá, ou então coloque um contêiner para os moradores colocarem seus lixos e depois o caminhão vim e fazer a coleta, pois isso é um perigo não só para a minha mãe como para todos que moram nas redondezas. Obrigada."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter