SOBRAL-CE: JOVEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NAS PROXIMIDADES DO FÓRUM

Um crime de morte foi registrado na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 15:30h, na avenida Monsenhor Aloísio Pinto, próximo ao fórum da Comarca de Sobral.





A vítima foi o jovem identificado como Tiago Ferreira Barbosa, 17 anos, foi executado com vários tiros na cabeça.



Os autores do crime ocupavam uma motocicleta e fugiram em rumo ignorado.



A Perícia foi acionada para o local e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.



A Polícia Civil abrirá um inquérito policial para investigar a autoria e a motivação do crime.