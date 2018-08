STF manda Justiça Federal do Ceará acelerar julgamento de Cid Gomes no caso da JBS

Segundo a Folha de S. Paulo, documentos mostram volume anormal de repasses do Estado para a Cascavel Couro.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu enviar à primeira instância uma apuração sobre a suspeita de que o ex-governador Cid Gomes (PDT) favoreceu a JBS com recursos estaduais em troca de financiamento de campanha. Segundo a Folha de S. Paulo, documentos mostram volume anormal de repasses do Estado para a Cascavel Couro, uma empresa do grupo, na época da campanha eleitoral de 2014, conforme relatou o delator Wesley Batista.





Nesse programa, chamado Poapi, o governo concedia empréstimos calculados com base no valor que as empresas exportam. Cid e Ciro Gomes não concorreram quatro anos atrás. A JBS, porém, fez ao menos 16 transferências de doações oficiais para aliados deles no Ceará, como as campanhas do atual governador, Camilo Santana, além de candidatos do PT e do PROS. Esses repasses somaram R$ 17,5 milhões.





Em agosto de 2014, em um só dia, o Estado pagou à Cascavel Couro R$ 20,6 milhões, mais do que havia pago em todo o ano de 2013. No total, foram repassados R$ 97,5 milhões para a empresa ao longo daquela campanha.





Outro lado





O ex-governador Cid Gomes disse à reportagem da Folha de S. Paulo apenas que vai provar a inocência dele.





O governador Camilo Santana informou que a política de incentivos fiscais é adotada em diversos estados e já resultou na implementação de 96 empresas e na geração de 15,6 mil vagas no Ceará desde 2015.