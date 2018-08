TERROR EM MORAÚJO: Bandidos explodem caixa eletrônico e fazem vigilantes reféns

Grupo explodiu na madrugada desta sexta-feira (24), um caixa eletrônico na cidade de Moraújo, Região Norte do Ceará. De acordo com a polícia, a ação dos criminosos começou por volta das 2h20. Os cinco homens estavam armados com pistolas e fuzis.





A polícia informou que vigilantes que trabalhavam próximo ao banco e residências foram usados como escudo pelos bandidos na hora da fuga. A polícia também disse que os assaltantes fugiram em direção a BR-222. Equipes da Polícia Militar de Sobral, Camocim, Massapê e Tianguá realizam buscas na região. Ninguém foi preso.





Um morador que conversou com o G1 disse que após o crime eles realizaram vários disparos. O morador também falou que o banco era o único que há na cidade e lamentou a falta de segurança. “É o único banco que realiza o pagamento do funcionário público de Moraújo. Agora o trabalhador vai ter que viajar para Sobral ou Tianguá para poder receber e fazer pagamentos”, lamentou.





Fonte: G1 CE