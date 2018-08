TRAGÉDIA: TRÊS CRIANÇAS MORREM TENTANDO SALVAR IRMÃ DE AFOGAMENTO

Três crianças de 9, 10 e 13 anos morreram afogadas no Rio São João, que fica na cidade de Nova Bandeirantes, a 980 km de Cuiabá, no Mato Grosso. No último domingo (5), o pai das vítimas levou suas quatro filhas para tomar banho de rio quando a mais nova, de cinco anos, começou a se afogar e as irmãs morreram tentando salvá-la.





Ao ver a cena o pai foi para a água e conseguiu resgatar a caçula, mas mesmo voltando à água em busca das outras filhas não conseguiu alcançá-las, levando as três crianças a óbito.

De acordo com a Polícia Militar, a família tomava banho na área conhecida como prainha depois que o pai atendeu ao pedido das meninas para ir ao rio, que é usado por moradores da área como forma de lazer. O local onde ocorreram os afogamentos tem cerca de 4 metros de profundidade.





No momento em que tentavam resgatar as meninas, as pessoas envolvidas chamaram os Bombeiros, que tiveram que vir do quartel de Alta Floresta, que fica a 800 km de Cuiabá. Com cerca de meia hora de buscas feitas por um pescador local, a menina de 9 anos foi encontrada e recebeu massagem cardíaca, mas já havia falecido.





Em um segundo mergulho, a criança de 11 anos foi localizada e também recebeu primeiros socorros, mas já estava morta. A mais velha, que tinha 13 anos, foi encontrada desmaiada e passou por procedimentos de reanimação, mas mesmo assim não sobreviveu. A caçula de cinco anos, salva pelo pai, foi levada ao hospital municipal e passa bem.





A Polícia Militar de Nova Bandeirantes, já comunicada sobre os afogamentos, não encontrou sinais de que o pai das vítimas tivesse ingerido álcool e investigará o caso. Não foi informado, no entanto, se as crianças faziam uso de equipamentos de segurança como boias no momento em que se afogaram.





Via Nordeste Notícias