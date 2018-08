TRE-CE APROVA PEDIDO DE TROPAS FEDERAIS PARA A CIDADE DE SOBRAL

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) aprovou por unanimidade, o pedido de envio de tropas federais para o Estado durante as eleições de outubro deste ano. O pedido contempla a segurança dos cinco municípios com mais de 100 mil eleitores no Ceará: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.





O ofício que solicita tropas federais foi assinado pelo procurador regional eleitoral Anastácio Tahim e enviado ao TRE-CE na última segunda-feira, 20.





Com informações do portal O Povo