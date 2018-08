Troca de tiros entre PM e suspeitos termina com 5 prisões e uma morte em Fortaleza

Grupo criminoso havia roubado um veículo e abriu fogo contra os agentes após abordagem. Quatro de seis suspeitos foram baleados.

Um intenso tiroteio entre a Polícia Militar (PM) e um grupo de seis criminosos surpreendeu os moradores do bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (7). O incidente aconteceu na Av. Rogaciano Leite, por volta de 5h, e terminou com cinco suspeitos capturados - entre eles dois menores - e uma morte, tendo em vista que um dos integrantes do grupo criminoso foi baleado e veio a óbito.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS-CE), os suspeitos haviam roubado um veículo e abriram fogo contra os agentes de segurança que realizaram a abordagem, após consulta nos sensores do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia). Os policiais reagiram e balearam quatro dos seis criminosos, sendo que um deles não resistiu aos ferimentos. Os três feridos foram encaminhados para uma unidade de saúde, onde permanecem sob escolta policial.





Ainda conforme a SSPDS, duas armas de fogo foram apreendidas e o veículo roubado foi recuperado durante a operação policial. Os suspeitos que não tiveram ferimentos foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Civil. Os agentes de segurança ainda não informaram os nomes e a idade dos integrantes do grupo criminoso.





(Diário do Nordeste)