Uninta comemora 19 anos em Sobral com três dias de shows com entrada gratuita

Na programação, estão Jorge Viana, Forró Real, A Loba, Solteirões, Ítalo e Reno e Raízes Forrozeira, entre outros.

O Centro Universitário Inta (Uninta) deu início, nesta quinta-feira (9), à programação de comemoração de seus 19 anos de atuação, que segue até o próximo sábado (11), em Sobral, com atividades começando a partir das 8h e shows a partir das 22h.





Nesta quinta-feira, quem sobe ao palco são Jorge Viana, Forró Real e Samuel Lima. Amanhã (10), Sobral curte A Loba, Laninha Show e Laninho. Para encerrar, no domingo (11), sobem ao palco Solteirões, Ítalo e Reno e Raízes Forrozeira.