UNINTA - Direito realizou nova edição do Curso de Férias

O Curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou a 4ª edição do Curso de Férias. As aulas aconteceram durante o mês de julho e reuniram estudantes de todos os semestres. Foram discutidos temas do Direito Processual Penal, Direito Eleitoral e Direito Penal.





O Prof. Rafael Piaia, que ministrou aulas sobre um dos temas, explicou a importância da atividade. “Quando a coordenação escolhe alguns temas para o curso de férias, ela leva em consideração as deficiências dos alunos, identificadas por meio do simulado da OAB e das provas realizadas durante o semestre. A importância disso é o fato de eles conseguirem absorver conhecimento e se manterem ativos durante o período de férias. Ao invés de ficaram ociosos, eles vêm para a faculdade e tem mais uma oportunidade de aprendizado, o que pode resultar futuramente em uma aprovação em concursos, na prova da OAB e em processos seletivos que levam em conta o maior domínio do conhecimento.”





Os temas escolhidos para a 4ª edição do Curso de Férias foram: Inquérito Policial: teoria e prática, ministrado pelo Prof. Rafael Medeiros, Registrabilidade de Candidatura, ministrado pelo Prof. Igor Moura, e Dosimetria da Pena, Ministrado pelo Prof. Rafael Piaia.