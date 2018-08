UNINTA divulga últimos dias de inscrição gratuita para seu Processo Seletivo

O período de inscrições gratuitas para o 4° Ciclo do Processo Seletivo do Centro Universitário Inta (UNINTA) encerra-se na última semana de agosto. Os candidatos novatos têm à disposição as modalidades de ingresso por Vestibular Agendado e Aproveitamento da Nota do ENEM. Todos os alunos aprovados já iniciam as aulas no dia 03 de setembro.





Os candidatos ao Vestibular Agendado podem se inscrever até o dia 27/08, com prova a ser aplicada no dia 28/08. Os candidatos a ingresso pela nota do ENEM podem fazer o processo inteiramente online até o domingo, 26/08.





Em ambos os processos seletivos, os aprovados contam com o Primeiro Semestre Garantido, uma iniciativa que permite ao candidato começar a cursar sem desembolso financeiro enquanto não sai o seu financiamento estudantil. Tendo o financiamento aprovado, a dívida do semestre é incluída no parcelamento, pago após a formatura.