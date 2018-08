UNINTA - LAES abre inscrições para recrutamento de membros

A Liga Acadêmica de Educação em Saúde de Sobral (LAES) faz saber que estão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado ao preenchimento de 12 vagas para membros efetivos da Liga. O prazo se estenderá até o dia 12/08/18.





As inscrições são gratuitas e só podem ser feitas de forma ONLINE através do endereço https://goo.gl/forms/xVXQjT25PM4Qtlqp2 , com o preenchimento da ficha de inscrição disponível no edital.





O resultado final será divulgado no dia 29/08/18. Os participantes que forem aprovados deverão desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a promoção da saúde e prevenção de doenças.





De acordo com a organização, a LAES é uma instituição estudantil autônoma, fundada no ano de 2018 por discentes do curso de Enfermagem, orientados pelas professoras Idia Nara de Sousa Veras e Raila Souto Pinto Menezes. Seu objetivo principal é promover atividades de caráter teórico e prático sobre Educação e Saúde, a fim de agregar informações acerca da atuação do enfermeiro e áreas da saúde, possibilitando que seus membros experimentem as três modalidades de atividades que norteiam as Ligas Acadêmicas: Ensino, Pesquisa e Extensão.