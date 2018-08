UNINTA - Liga Interdisciplinar de Obstetrícia abre vagas para novos membros

A Liga Acadêmica Interdisciplinar de Obstetrícia (LAIOB) do Centro Universitário INTA (UNINTA) divulga edital de seleção para preenchimento de 10 vagas, distribuídas entre os cursos de Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 03 de setembro na coordenação do Curso de Enfermagem.