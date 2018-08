UNINTA na I Jornada Sobralense de Anatomia

Durante os dias 24 e 25 de agosto, será realizada a I Jornada Sobralense de Anatomia. No evento, o Centro Universitário Inta (UNINTA) estará representado por professores que participarão de mesas redondas. A Jornada está com inscrições abertas e tem como público-alvo estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais da área da saúde.





De acordo com a organização, “a I Jornada Sobralense de Anatomia é um evento que busca promover a interdisciplinaridade da Anatomia entre as diversas áreas da saúde e das ciências biológicas em Sobral e regiões vizinhas.” Na ocasião, também será realizada a IV Jornada Cearense de Ciências Morfológicas da UFC.





O evento é realizado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e contará com a presença de profissionais regionais e nacionais de diversas instituições, congregando docentes e discentes de todo o estado.





As inscrições devem ser realizadas na página do evento até o dia 23 de julho. Acesse: https://www.even3.com.br/jornadaanatomia