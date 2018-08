UNIVERSITÁRIOS SÃO ASSALTADOS NO BAIRRO DERBY CLUBE, EM SOBRAL

Nesta, quinta (09/08), por volta das 20h no Bairro do Derby em Sobral, dois meliantes de bicicleta assaltaram quatro universitários que se dirigiam a pé para uma festa de acolhida aos novos acadêmicos de Medicina da UFC em uma residência. Agindo com estrema violência e apontando o revólver para a cabeça de uma das vítimas, os indivíduos subtraíram três aparelhos celulares.





A polícia foi acionada, mas apenas um dos aparelhos que tinha rastreador foi localizado jogado numa rua próxima.





Uma universitária que foi vítima lamentou, pois esta é sua primeira semana em Sobral e a mesma disse que nunca tinha sido assaltada em Fortaleza, cidade onde reside.





O Bairro do Derby por ter um grande movimento de universitários que se deslocam para a faculdades de medicina da UFC e de enfermagem da UVA, é alvo constante da ação dos criminosos.





Fonte: Sobral 24 horas