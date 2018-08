Internauta solicita ajuda para tratamento médico-veterinário para um cavalo que se encontra ferido e abandonado no bairro Boa Vizinhança, em Sobral.

Confira a solicitação de ajuda do internauta:

"Boa tarde, tem um cavalo muito debilitado no bairro boa vizinhança ele se encontra com larvas , porém pareci ter cido abandonado lá no bairro , já pedi ajuda mas não conseguir , se possível divulguem."