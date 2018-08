URGENTE! TERRÍVEL ACIDENTE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL ENVOLVENDO CARRO DA EMPRESA BRISANET

Na manhã desta segunda-feira, dia 20, um grave acidente de trânsito foi registrado na BR 226, na saída da cidade de Independência para Crateús, precisamente na localidade Alto Alegre. No sinistro morreram duas pessoas. Segundo informações de populares, as vítimas fatais estavam no veículo Fiat Strada da empresa Brisanet.





Os veículos envolvidos no acidente foram: um ônibus que transportava estudantes para a cidade de Crateús e uma picape da empresa Brisanet.





Mais detalhes a qualquer momento.

Fonte: Sobral 24 horas