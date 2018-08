Vaga de estágio para acadêmicos de Engenharia de Produção UNINTA

Os estágios contam com bolsa auxílio e auxílio a transporte. Interessados devem se cadastrar no site do CIEE: www.ciee.org.br e comparecer a sede do programa até dia 31/08, no endereço Rua Jornalista Deolindo Barreto, 1113, próximo ao Feirão da Economia, telefone: (88) 3695-1850.