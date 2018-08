VÍDEO - Canal de transposição do Rio São Francisco é rompido em Salgueiro (PE)

A falha pode ter sido consequência de um ato criminoso, segundo o Ministério da Integração Nacional.

O canal de transposição do Rio São Francisco rompeu-se neste sábado (11) no município de Salgueiro, em Pernambuco. A falha ocorreu em um trecho próximo ao distrito de Pau Ferro, causando um desvio no fluxo de água.





Equipes do Ministério da Integração Nacional foram designadas para verificar todo o perímetro e avaliar possibilidades de danos a comunidades no entorno. Em nota, o órgão afirma que o rompimento foi pontual, e que há evidências de que tenha sido um ato criminoso. A Polícia Militar de Pernambuco prendeu, poucas horas depois, suspeitos de terem cometido o dano.





Relatos de moradores que vivem no entorno afirmam que a ação dos envolvidos tinha como objetivo desviar o curso d’água daquele ponto para que fosse possível encher um reservatório nas imediações.





Ação semelhante aconteceu em junho do ano passado, num trecho no município de Cabrobó (PE), segundo o órgão. Nas proximidades do canal, porém, não há registro de moradores.





O Ministério afirma, ainda, que todas as providências para o reparo do canal já foram adotadas, e contará com o apoio da Polícia Militar do Estado para a investigação do fato. A estrutura deverá ser normalizada em até 48 horas.

Fonte: Diário do Nordeste