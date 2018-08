VÍDEO: DENÚNCIA DE CRIME AMBIENTAL EM SOBRAL!

"Boa tarde venho atraves desse site mostrar minha indginacao com a AMMA,SEMACE,DENOCS,SEUMA e principalmente o prefeito Ivo gomes e a Marilia da SEUMA ja faz tempo que a gente reclama da poluicao que a fabrica de algodao spartex vem causando ja fizemos denuncia na prefeitura na semace e ate no ministerio publico e nada foi tomada as devidas providencias queria saber o POR QUE?





Quando for no inverno essa agua vai cair no acude do cachoeira vai matar peixes e ate pior matar gente ser humano.









Porque tem gente que bebe dessa agua e quem bebe vai morrer.









Prefeito IVO GOMES E MARILIA da seuma olhe por nos moradores do cachoeira nao deixe uma empresa acaba com o meio ambiente que uam riqueza enorme que temos. E o MINISTERIO PUBLICO VAMOS PUNIR OS CULPADOS."