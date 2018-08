Vídeo revela confissão do motorista do caminhão que causou acidente trágico em Fortaleza: "Bebi cachaça"

O motorista Fabiano Queiroz da Silva, 32, causador do desastre que deixou três pessoas mortas e outras 15 feridas, na noite da última segunda-feira (30), permanece hospitalizado sob escolta policial. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o guiador confessa que “bebeu cachaça” antes de tomar a direção do caminhão e causar uma colisão em séria com 18 veículos na Avenida Osório de Paiva.

Ferido seriamente, após sofrer uma tentativa de linchamento, Fabiano fez a declaração ainda no local do desastre, no momento em que era atendido por uma equipe do Samu. Repetiu que havia tomado cachaça e estava visivelmente bêbado. A chegada rápida da Polícia no local do desastre evitou que o guiador fosse espancado até a morte por populares, indignados diante das cenas de violência e destruição no local por onde o caminhão em alta velocidade passo batendo em vários carros e motos.





Tão logo receba alta médica, Fabiano deverá ser conduzido a uma delegacia da Polícia Civil e autuado em flagrante por vários crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), podendo receber uma pena superior a 10 anos de prisão por ter praticado homicídios com dolo eventual.

Fonte: Blog Fernando Ribeiro