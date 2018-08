Vigilante flagra dupla tentando furtar motocicleta no Detran em Sobral

O vigilante do pátio do Detran de Sobral flagrou, no início da manhã desta segunda-feira (20), dois adolescentes tentando furtar uma motocicleta no local.





Ao perceber a ação criminosa, o vigilante fez a dupla retornar com o veículo. No vídeo gravado por ele, os jovens afirmam que são moradores do bairro Terrenos Novos. Eles têm idade de 15 e 16 anos. A Polícia Militar foi acionada. Não há informações se a dupla permaneceu detida.





(O Sobralense)