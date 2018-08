VIII Jornada Odontológica de Sobral e a X Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral

Durante os dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2018 acontecerá em Sobral a VIII Jornada Odontológica de Sobral (JOSb) e a X Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral (JOERP), organizada pelos acadêmicos e professores do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará- Campus Sobral.

Como parte importante da programação científica dessas jornadas acontecerão, 3 importantes campanhas de prevenção, abertas para a população em geral. As campanhas ocorrerão na Praça de Cuba, no dia 15 de Agosto, a partir das 07:30 h da manhã e são elas:

1. Campanha de Prevenção ao câncer de boca, que tem o intuito de orientar a população à cerca da importância do diagnóstico precoce do câncer de boca, fornecendo instruções para a realização do auto- exame de boca e também realizando a busca ativa de lesões orais por meio da avaliação e exame do câncer de boca. 2. Campanha “Dê um sorriso ao seu filhoˮ, que tem como objetivo fornecer aos pais e cuidadores das crianças, informações sobre os cuidados essenciais para manutenção da saúde oral de bebês e crianças nos primeiros anos de vida, prevenindo o desenvolvimento de lesões orais, como a cárie precoce da infância. 3. Campanha de Orientação sobre bruxismo e Disfunção da ATM, que tem o objetivo de orientar e esclarecer a população sobre o bruxismo, disfunções da ATM e Dores faciais, bem como explicar sobre a prevenção destes agravos e locais onde procurar atendimento para trata-los.

Todas essas campanhas são gratuitas e abertas para toda a população. Por Isso esperamos que muitas pessoas participem para que possamos levar mais saúde a população sobralense.





Esperamos Todos lá! Dia 15 de agosto a partir das 7:30 da manhã. Não percam!

Além disso, nos demais dias das jornadas, no campus Mucambinho da UFC acontecerá a II Exposição Cultural, um espaço aberto para a exposição dos mais variados tipos de arte, como esculturas, pinturas, desenhos, trabalhos robóticos, bordado, crochê, fotografia, entre outros. A inscrição para participaãao na Exposição Cultural é gratuita e aberta para toda a população, basta fazer o cadastro no site www.josb.com.br na aba "Exposição cultural". Lembrando que todos os participantes da Exposição receberão certificado de participação.





Lembramos, mais uma vez que: Toda a população está convidada para participar dessas campanhas, pois se cuidar é um ato de amor.