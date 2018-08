PM decreta luto de 3 dias: "que os nossos irmãos de farda não sejam jamais esquecidos"

Ministério Público do Ceará (MPCE) e Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol/CE) também lançaram nota de pesar.

O Comando Geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE) decretou luto oficial de três dias na corporação, em razão da morte dos três policiais, na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza.





A nota divulgada pelo Comando Geral da PM lamenta, ainda, o crime e se solidariza com as famílias das vítimas. "Às famílias enlutadas, apresentamos nossos sentimentos de solidariedade e respeito pela imensa dor que, com certeza, invade a alma e dilacera nossos corações. Que os nossos irmãos de farda não sejam jamais esquecidos por todos nós, que continuamos na labuta diária por uma segurança cada vez melhor", afirma o comunidado.





O Ministério Público do Ceará (MPCE) também divulgou nota de pesar pela morte dos três PMs. "O MPCE se solidariza com os familiares e amigos dos policiais militares José Augusto de Lima, Antonio Cezar Oliveira Gomes e Sanderley Cavalcante Sampaio".





O órgão ainda disse que a Procuradoria Geral de Justiça "adotará todas as providências possíveis para auxiliar as investigações e levar a julgamento os responsáveis por esse bárbaro crime, que possui elevados indícios de atentado contra o Estado de Direito e seus agentes"





Outra entidade que também lamentou o crime contra os três policiais, sendo um da ativa e dois da reserva, foi o Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol/CE).





"A diretoria do Sinpol Ceará convoca a categoria para se fazer presente no velório e no enterro para dar apoio as famílias dos guerreiros. O Sinpol ressalta que a Polícia Civil e a Polícia Militar são uma única família e espera que as forças de segurança, coordenadas pela Secretaria de Segurança, deem uma resposta imediata e firme a esse ataque covarde contra os nossos irmãos da Polícia Militar", afirmou a nota.