VIOLÊNCIA AVASSALADORA NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA/CE!

Um homicídio a bala foi registrado por volta do meio dia desta quinta (02), no bairro Caeral em Frecheirinha. A vítima foi identificada como MARCÍLIO MELO SILVA, 29 anos, residente na rua 7 de Setembro no bairro Caeral, o qual tem uma passagem na policia registrada em novembro de 2017 por crime de tentativa de assalto.





De acordo com informações da policia, a vítima estava em casa quando chegaram dois indivíduos em um veículo Peugeot, de cor preta se passando por policiais. Os homens anunciaram uma abordagem pedindo que a vítima colocasse as mãos na cabeça, em seguida efetuaram vários disparos de pistola que ocasionaram a morte imediata de Marcílio. Após o crime os assassinos se evadiram tomando rumo ignorado.





Policiais Militares estiveram no local até a chegada da equipe do instituto de criminalística. Após a perícia, o corpo foi removido ao IML de Sobral.





A Polícia agora realiza diligências no sentido de descobrir a motivação do crime e realizar a prisão dos assassinos.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas