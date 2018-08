Violência deixou 45 mortos em assassinatos e acidentes no fim de semana no Ceará

Quarenta e cinco pessoas morreram de forma violenta durante o fim de semana no Ceará. Entre a última sexta-feira (17) e a noite do domingo (19), as autoridades registraram 37 assassinatos e oito mortes decorrentes de acidentes de trânsito. Entre as vítimas da criminalidade, figuraram nove mulheres, todas assassinadas em apenas 48 horas, entre o sábado e o domingo.





Na Grande Fortaleza, após um período de redução dos Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs), a Capital e sua Região Metropolitana voltaram a apresentar uma nova onda de assassinatos, com o registro de, pelo menos, 21 crimes de morte.





Em Fortaleza, 10 pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros: Centro (2 casos), Jangurussu (2), Passaré, Parque São José, Canindezinho, Granja Lisboa, Edson Queiroz e Barra do Ceará.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram 11 homicídios nos seguintes Municípios: Maracanaú (seis crimes), Aquiraz (3), Caucaia e Pacatuba.





Sertão





No Interior, no geral, foram assassinadas 16 pessoas. No Norte, 12 homicídios ocorreram nos seguintes Municípios: Itarema, Mulungu, Acaraú, Cruz, Boa Viagem, Uruburetama, Canindé, Itapajé, Caridade, Barreira, Sobral e Itapipoca.





Já no Interior Sul, foram registrados apenas quatro casos, nos Municípios de Mauriti, Acopiara, Crato e Araripe.





Acidentes





Oito pessoas morreram em acidentes de trânsito nos seguintes Municípios: Beberibe (2 mortes), Crateús, Limoeiro do Norte, Pedra Branca, Groaíras, Sobral e em Fortaleza (no bairro Antônio Bezerra). (Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)