VIOLÊNCIA EM SOBRAL - HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

Por volta das 20:30h desta quarta-feira, dia 8, um crime de morte foi registrado no distrito de Rafael Arruda.



A vítima foi executada a bala no seu próprio estabelecimento comercial (bar). Dois homens armados de revólver em uma motocicleta chegaram no bar e sem nenhuma discussão efetuaram vários disparos contra a vítima, que morreu no local.





A vítima foi um homem identificado por "Neném", natural da cidade de Ubajara/Ce.





Equipes da Polícia Civil e Militar estão no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.





Uma equipe da Perícia esteve no local e recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.



A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.