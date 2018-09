450 COMPRIMIDOS DE ECSTASY SÃO APREENDIDOS EM JERICOACOARA

A Polícia Civil de Jijoca de Jericoacoara em conjunto com a Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento Turístico, apreendeu quatrocentos e cinquenta comprimidos de ecstasy que seriam comercializados na badalada Vila de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara. A apreensão aconteceu por volta das 17h00 da terça (11). Duas mulheres, sendo uma menor, que estavam na residência foram conduzidas até a Delegacia plantonista de Jijoca de Jericoacoara, no entanto foram liberadas e responderão em liberdade.





Já o casal proprietário da droga, já identificados pela polícia, que não estavam na residência, estão foragidos. A polícia está em diligência na tentativa de localizar e prender os dois.





Fonte: O Acaraú