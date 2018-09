A SAÚDE PÚBLICA DE COREAÚ ESTÁ DE PARABÉNS!

Evoluindo no 3º ciclo em 2017 no PMAQ - Programa Nacional de Melhorias do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.





Este programa foi lançado em 2011.

Em 2015 iniciou seu 3º ciclo com a participação de todas as equipes de saúde da Atenção Básica (Saúde da Família e Parametrizada), incluindo as equipes de Saúde Bucal, Núcleos de Apoio à Saúde da Família e Centros de Especialidades Odontológicas que se encontrem em conformidade com a PNAB - Política Nacional de Atenção Básica.





O objetivo do PMAQ é incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território.

Para isso, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde.