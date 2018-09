ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA SERRA DO JORDÃO, EM SOBRAL

O sinistro foi registrado no início da noite deste sábado (1), por volta das 18:00h, no sítio Santo Antônio, no distrito de Jordão.





A vítima foi um jovem identificado como Leandro, conhecido por "Leo". As primeiras informações dão conta de que o jovem perdeu o controle da motocicleta que conduzia, colidindo com uma pedra. Infelizmente, Leandro morreu no local do acidente.





Uma equipe da Perícia foi acionada para o local da ocorrência.





Mais detalhe em breve.