Aniversário 4 anos de Freud Explica

Para quem deseja balançar o esqueleto e dançar nesta véspera de feriado a pedida desta quinta-feira (6) é o aniversário da banda sobralense Freud Explica, que celebrará os 4 anos do seu retorno com uma super festa no Cali Restaurante. O evento contará com a participação de músicos locais e terá nas picks ups o DJ selector, Matheuxxx, que toca pérolas nacionais diretamente dos discos de vinis.





Freud Explica





Com uma trajetória baseada em cantar o amor e suas consequências, a banda atravessou os anos com mudanças de estilo, estética e formação. Com um trabalho reconhecido na região Norte e capital do Estado, a banda atualmente trabalha em um novo EP autoral e segue fazendo seu show Músicas Para Dançar e Sofrer, que inclui clássicos do brega, lambada, pagode anos 90 e forrós das antigas.





Dj Matheuxxx





Misturando um set vanguarda/clássico o DJ Matheuxxx apresenta referências da música contemporânea brasileira, classic rock, hip-hop, funky, soul, afrobeat e Samba marginal. Dançante, vibrante e curioso, esses são os adjetivos para definir as apresentações do DJ Matheuxxx, que vem conquistando espaço na cena cearense pelo bom gosto e raridades apresentadas no formato analógico. De 2012 até o presente ano o DJ selector já se apresentou em templos da noite cearense com a boate Orbita Bar, Mambeme, ciclo Carnavalesco de Fortaleza, The Joe´s, Rancho Flash, Toca do Plácido, dentre outros locais.









Serviço

Evento: Aniversário 4 anos Freud Explica

Dia: 6 de setembro

Local: Cali Gastobar

Ingressos: R$10 antecipado R$15 na hora

Contato: 88 9285-5758