Após cerco, polícia captura quatro suspeitos de participarem de ataque a banco de Guaraciaba do Norte

Três homens suspeitos de planejar ataques a banco no interior do Ceará foram presos neste sábado (8), em Reriutaba, onde a polícia havia montado cerco desde a noite desta sexta-feira (7). Um quarto homem, ferido à bala, se apresentou à polícia e está sob escolta em um hospital. Os três estão sendo conduzidos para Fortaleza. Com eles, foram apreendidos um fuzil.





A polícia estava em busca dos suspeitos desde o ataque a uma agência bancária em Guaraciaba do Norte, Região da Ibiapaba do Ceará, na madrugada da quarta-feira (5). Na ocasião, criminosos fortemente armados explodiram o banco. Segundo a polícia, eles invadiram a cidade, bloquearam as entradas e atiraram várias vezes para cima e contra os comércios. O Sindicato dos Bancários do Ceará diz que este foi o 31º ataque contra bancos em 2018.





Na quinta-feira (6), dois homens morreram em confronto com a polícia em Reriutaba. De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará, eles foram vistos trafegando em uma motocicleta, “em atitude suspeita”, quando se iniciou uma perseguição. Eles teriam fugido por um matagal, houve confronto com a polícia e os homens foram baleados, e não resistiram. Um fuzil, munição e cerca de R$ 19 mil em dinheiro foram apreendidos com eles.





Um cerco foi montado nesta sexta-feira (7), na localidade de Amanaiara, em Reriutaba, em busca de outros suspeitos de planejar ataques a bancos na região. Policiais do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e da Força Tática estavam no local. Um fuzil, duas espingardas, uma pistola e munições foram apreendidos.





E, neste sábado, mais quatro suspeitos foram capturados. Três estão sendo conduzidos para Fortaleza. Todos os homens são suspeitos de planejar ataques a bancos no Ceará, e de terem participado da ação em Guaraciaba do Norte.