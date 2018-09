AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR RECAPTURAM FUGITIVO DA CADEIA PÚBLICA DE RERIUTABA

Na manhã de hoje, policiais civis de Varjota, sob o comando do Delegado Afonso Timbó e policiais militares de Reriutaba, sob o comando do Sargento Marcelo, desencadearam uma operação que culminou na prisão do foragido da Cadeia Pública de Reriutaba, Carlos Alexandre da Silva Sousa.





A prisão ocorreu na localidade de Cabaceira, zona rural de Reriutaba, em um imóvel onde, segundo informações, Carlos Alexandre estaria residindo.





No local, a equipe conseguiu surpreender o fugitivo, que não teve tempo de esboçar qualquer reação, sendo recapturado e encaminhado à Cadeia Publica de Reriutaba, logo após ter sido submetido a Exame de Corpo de Delito.





O fugitivo Carlos Alexandre é suspeito de diversos furtos na região, além de responder a processos por estupro e ameaça.