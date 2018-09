ATENÇÃO! NOVO GOLPE NA INTERNET FAZ VÍTIMAS NO CEARÁ

Golpista se passa por vendedor e comprador de veículos e engana as duas partes. Suspeito é procurado pela Polícia

Os golpes no meio online não param de fazer vítimas no Ceará. Nos últimos dias, surgiu uma nova modalidade de fraude, envolvendo um site de classificados virtuais. Em menos de uma semana, a Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), da Polícia Civil, recebeu seis denúncias de vítimas de compra e venda de veículos. Nenhum suspeito foi preso pelo crime.





Em comum, o grupo contou ao titular da Especializada, delegado Jaime de Paula Pessoa Linhares, que o responsável pelo golpe se apresentava com o nome de 'Antônio de Sousa', que seria natural de Sobral, na Zona Norte do Estado. O suspeito teria criado anúncios de venda similares aos que já existiam no site e ofertado o produto por um valor menor.





"Esse golpista tem duas versões. Em uma, ele diz que está vendendo o carro barato porque é um bem de uma dívida, e por isso quer acelerar a negociação. Já quando se passa de comprador, ele conta a história que quer comprar porque tem que dar o veículo a um cunhado. Então, ele consegue induzir comprador e vendedor a fechar um negócio", detalha Jaime de Paula.









Indução





O delegado explica que o golpe acontece devido à indução. Segundo os depoimentos das vítimas, 'Antônio' pede que cada parte omita informações e, assim, consegue levá-las ao cartório. "O comprador verdadeiro deposita o dinheiro em uma conta. O vendedor fica aguardando a transferência e esse dinheiro nunca chega. Quando vão atrás, percebem que o depósito foi para uma conta em Rondonópolis, em Mato Grosso do Sul, no nome de um desconhecido", acrescenta o titular da DDF. A distância entre os estados dificulta a investigação da Polícia.





Foi assim que uma mulher, interessada em vender um veículo, foi enganada pelo golpista. Ela conversou com a reportagem sob a condição de não ser identificada. Maria (nome fictício) relata que demorou a acreditar ter sido vítima de um golpe, na sua primeira experiência de negociação via web.





"Ainda me acho 'burra' por ter transferido o carro sem ver nenhum dinheiro. Anunciei o carro no dia 21 de agosto. Esse tal Antônio quis comprar. No dia seguinte, a venda já acontecia. Fui para o supermercado e passei horas esperando o dinheiro cair na conta. Comecei a ficar nervosa, mas esperei até o outro dia porque eram bancos diferentes. No outro dia, eu tive certeza que era um golpe", disse.





Somados os valores perdidos pelos denunciantes, o prejuízo chega ao valor de R$ 73 mil. O delegado esclarece que, para evitar ser vítima deste golpe, é preciso desconfiar dos valores abaixo do preço de mercado, não entregar o produto sem conferir o dinheiro na conta e verificar dados e localidade da conta destino.