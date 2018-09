Bandidos atacam agência do Banco do Brasil e explodem caixas eletrônicos em Santana do Acaraú

Na madrugada deste sábado (29), por volta das 02:30h, uma quadrilha fortemente armada atacou e explodiu os caixas eletrônicos do Banco do Brasil de Santana do Acaraú. Os criminosos estavam armados de fuzil e escopetas. Foram efetuados vários disparos.





Os assaltantes sitiaram a cidade! A Polícia Militar ficou acuada, com apenas 3 homens, nada pôde fazer.





Logo após o roubo, os bandidos fugiram em vários veículos, disparando vários tiros.





Várias viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e a aeronave do Ciopaer estão realizando diligências na tentativa de prender a quadrilha.





Mais detalhes a qualquer momento.