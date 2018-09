Bandidos do Comando Vermelho invadem bairro em Caucaia e tomam território da GDE com tiros de fuzil

Bandidos fortemente armados invadiram, na madrugada de domingo (16), as ruas e becos da comunidade São Miguel, no Município de Caucaia, na região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Disparando tiros de fuzil e de outras armas de fogo, os criminosos ocuparam a área que, antes, era dominada por uma facção rival. A “guerra” por território envolve as facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE).





Mesmo após os próprios criminosos terem filmado as escaramuças nas ruas, a Polícia Militar não reforçou o policiamento no bairro e os traficantes armados continuam na área. Os moradores disseram ter passado momentos de horror e pânico na madrugada de domingo quando os bandidos apareceram gritando nas ruas, desafiando os oponentes e disparando tiros.





O São Miguel é uma comunidade que fica localizada praticamente no limite entre Fortaleza e o Município de Caucaia. Próximo dali há outros bairros que estão sob o domínio das facções, como Genibaú e a favela Zizi Gavião, uma ocupação no terreno onde antes funcionava o Frigorífico de Fortaleza (Frifort).





Segundo os moradores, há meses os confrontos entre as duas facções vinham acontecendo e as ameaças de invasão do CV no bairro eram rechaçadas pelos bandidos da GDE. Nas imagens que foram publicadas nas redes sociais neste domingo aparecem bandidos pichando a sigla do CV e, ao mesmo tempo, apagando ou borrando a da GDE.





O pânico entre os moradores continua.

Fonte: Fernando Ribeiro