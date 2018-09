A campanha de Jair Bolsonaro planeja que entre quinta-feira e sexta-feira o capitão já grave novos vídeos para sua propaganda eleitoral na TV e nas redes sociais.





As gravações serão feitas no hospital Albert Einstein.





Esta será, na verdade, o jeito de Bolsonaro participar da própria campanha. As chances de Bolsonaro fazer campanha na rua, participar de debates ou sabatinas é zero, ao menos no primeiro turno.