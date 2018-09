Bolsonaro pode ter alta na sexta-feira

Jair Bolsonaro pode ter alta nesta sexta-feira, 28, segundo a Coluna do Estadão apurou com a equipe médica que o acompanha no Hospital Albert Einstein.





“A alta médica não significa que Bolsonaro poderá voltar a fazer campanha nas ruas. A recomendação é para que ele fique em repouso. O jornal O Globo divulgou hoje que a família de Bolsonaro alugou uma cama hospitalar para ser entregue na casa do parlamentar no Rio.”





Lauro Jardim, porém, informa que o entorno de Bolsonaro trabalha com outras duas datas para o retorno à sua casa: domingo ou segunda-feira que vem.





O Antagonista