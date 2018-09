Busca por corpo de vítima de afogamento continuam no distrito de Taperuaba

O Corpo de Bombeiros de Sobral foi acionado na manhã deste domingo (16), para auxiliar na busca pelo corpo de um homem, vítima de afogamento no Açude Sonrisal, localizado no distrito de Taperuaba. De acordo com informações do blog Taperuaba Notícias, Marcones Mendes do Nascimento estava reunido com amigos quando, após mergulhar, desapareceu.





Uma equipe da Polícia Militar e moradores do distrito também ajudaram nas buscas. O trabalho foi encerrado no fim da tarde deste domingo sem êxito e deve continuar nesta segunda-feira (17).





Fonte: SPN