Câmara Municipal de Sobral aprova projeto de autoria do vereador Tiago Ramos

A Câmara Municipal aprovou na terça-feira (11), projeto de autoria do vereador Tiago Ramos que denomina oficialmente de rua Vereador José Donato de Araujo, a Rua L8, localizada no bairro Jeronimo Medeiros Prado (Paraíso das Flores).





Uma justa e honrada homenagem a Sr. José Donato, que foi vereador de Sobral no período de 1947 e 1950, na primeira eleição após a redemocratização do país, tendo como presidente da republica, o cearense José Linhares.





As atividades do Sr. José Donato na politica era voltada aos pobres e a proteção ao homem do campo. Apesar de pouca escolaridade, era um poeta lírico e um grande repentista. Na politica, abraçou a UND, tendo como líder o Dr. José Saboya de Albuquerque, do qual foi um grande amigo.





Sr. José Donato faleceu em Sobral no dia 21 de novembro de 1987, deixando ilustres descendentes, entre eles Paulo Donato, empresário do ramo de Poupa, Moacir Donato, ex-vereador de Meruoca, Sra. Maria Donato (in memoria), além de seu bisneto Jorge Trindade que foi secretário da Cidadania e Segurança, Conservação e Serviços e hoje exerce a função de superintendente da Autarquia Municipal do Meio Ambiente.













Biografia





Sr. José Donato de Araújo, filho de João Donato Ferreira Lima e Antônia Donato de Araújo, nasceu no dia 22 de janeiro de 1898, na localidade de Areal, então município de Groaíras, hoje distrito de Santa Quitéria.





Casou com Raimunda Linhares de Araújo, com quem teve 11 filhos. Dedicou-se a criação de gado e lavoura, como também a extração de cera de carnaúba.





Foi um incansável trabalhador. Na Serra da Meruoca, orientando por seu parente Monsenhor Linhares, teve grande progresso nos negócios. Fabricava rapadura, farinha de mandioca, plantava feijão e milho e foi o maior produtor de abacaxi da região.





Nos seus afazeres, lidava com grande numero de trabalhadores, os quais tratava como se fosse uma grande família, dando-lhes conforto e proteção.