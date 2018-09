Clima tenso com ameaça de chacina na Babilônia após mãe de traficante ser fuzilada

Clima voltou a ficar tenso numa das comunidades ocupadas pela Polícia Militar e que é reduto de facções em Fortaleza. O condomínio Novo Barroso, conhecido como “Babilônia”, situado no bairro Passaré, foi palco de mais violência nesta segunda-feira (17). A mãe de um homem apontado como traficante de drogas foi executada a tiros na porta de casa. A ameaça de retaliação já é motivo de medo entre os moradores, diante da possibilidade de uma chacina nas próximas horas.





O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, quando bandidos fortemente armados foram até o Passaré com o objetivo de matar um traficante de drogas conhecido por “Bocão”. Como não o encontraram, assassinaram a mãe dele, que chegava em casa e foi baleada na calçada, local onde tombou morta instantaneamente.





Diante da notícia da morte da mulher, o clima na Babilônia ficou ainda mais tenso do que o que já acontece diariamente. Policiais militares reforçaram o policiamento na área com equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e patrulhas do Batalhão de Rondas Intensivas e Ostensivas (BPRaio). No local já existe uma Base da PM, instalada no começo do ano para reduzir a violência na área.





Chefão preso





Há cerca de dois meses, o homem apontado como principal traficante de drogas da Babilônia acabou preso numa operação do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). Trata-se de Auricélio Souza Freitas, 35 anos, o “Celinho da Babilônia”, foi capturado em julho quando transitava em um carro importado e blindado pela Avenida Pontes Vieira.





Com a prisão de “Celinho da Babilônia”, começou uma guerra entre bandidos para tomar a liderança do tráfico no local. Integrantes de duas facções criminosas disputam o controle da venda entorpecentes e armas. (Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)