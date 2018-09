Conheça 3 promessas de cura contidas na Bíblia e tome posse delas

"Os discípulos, juntamente com uma grande multidão, seguem o Senhor Jesus até a saída da cidade de Jericó.





Na beira da estrada, um cego mendigo, percebendo a movimentação, pergunta o que é aquilo. Respondem-lhe que é Jesus que passa.





Prontamente o cego levanta-se em salto e grita: “Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim!” E as pessoas o empurram, falam para que ele fique quieto; mas o cego insiste em chamar por Jesus.





O Messias, interrompendo a Sua caminhada, olha para trás e pede que lhe tragam o cego, e pergunta-lhe: “O que queres que eu te faça?” Ao que o cego responde: “Mestre, que eu tenha vista.”





E tocando nos olhos do cego, o Senhor Jesus lhe diz: “Vai, a tua fé te curou.” Em felicidade, porque agora podia ver, o cego seguiu o Salvador pela estrada. E os que viram o milagre, louvaram a Deus.





Promessas de cura





A Bíblia registra inúmeros casos de pessoas que sofriam com diversos tipos de enfermidades nos tempos do Senhor Jesus. Nos dias de hoje, esse quadro não é diferente. Entretanto, não temos a presença física do Salvador entre nós, mas Ele permanece na vida de Seus filhos e Sua Palavra se mantém viva.





Se você enfrenta alguma enfermidade ou tem algum familiar enfermo, veja abaixo 3 promessas de cura determinadas pelo Senhor e tome posse da sua bênção:





1. Nada é impossível para Deus





“Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível.” Mateus 19.26





Ainda que os médicos digam ao contrário, nenhuma enfermidade é incurável aos olhos do Senhor. Assim como aconteceu com o cego de Jericó, basta que tenhamos fé para sermos curados.





2. Jesus levou consigo todas as enfermidades na cruz





“Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre Si.” Isaías 53.4





Por meio de Seu sacrifício na cruz, o Senhor Jesus determinou a cura de toda e qualquer doença que atinge a vida de Seus filhos.





3. Deus promete trazer saúde





“Eis que lhe trarei a ela saúde e cura e os sararei; e lhes revelarei abundância de paz e segurança.”Jeremias 33.6





Deus é o refúgio de Seus filhos, nEle é possível encontrar paz e segurança até mesmo contra as enfermidades."