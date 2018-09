CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NA MARRA!

Depois de serem obrigados a irem às ruas no sol quente tentar reverter o escândalo das fraudes nas avaliações do Ideb, agora terão o Princípio da Irredutibilidade e intangibilidade salarial afetado na boca do caixa.





Servidores públicos municipais de Sobral estão revoltados com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sobral - SINDSEMS. Os servidores prometem se mobilizar contra a diretoria e consideram o ato covarde de terem recorrido a justiça para reter a contribuição. Segundo apuramos, tem servidor que terá até 300 reais descontado na boca do caixa. Agora quem terá coragem de enfrentar o SINDSEMS nos tribunais?

Com a palavra, os professores e demais servidores.





O Sindicato que deveria proteger o trabalhador, entra na justiça e passa por cima da ordem internacional (Convenção n. 95 da OIT) e da ordem interna (Constituição Federal, Art. 7º).