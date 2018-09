Coordenadora da campanha dos FGs em Sobral humilha e agride funcionárias do comitê; confira

Rosa é sutil como um elefante e chama as meninas de "catirobas".

A família Ferreira Gomes tem uma coordenadora de campanha em Sobral chamada Rosa. Segundo denúncia que chegou ao CN7, ela humilha as funcionárias do comitê, agride-as e chama as mulheres de “catirobas”. Em um áudio que o portal teve acesso, é possível ver o nível de Rosa.





Ouça o áudio de Rosa

Depoimento





Uma mulher, que não quis se identificar, entrou em contato com o CN7 e fez um relato assustador sobre Rosa.





“Trabalhei no comitê dos Ferreira Gomes por duas semanas, todas que trabalham lá foram Humilhadas. Trabalhando no sol tendo que ficar exausta o dia todo e quando chegar à noite uma moça que é a chefe chamada Rosinha exige que mesmo cansada a gente dance, caso não fizer isso ela ameaça de passar o carro por cima. Semana passada mesmo, uma moça na caminhada não estava dançando e essa mesma Rosinha empurrou a moça que não dançou”.





Em tempo





Ainda de acordo com a denúncia, Rosa não permite que ninguém durante o trabalho coma ou beba água. Quem não obedecer, ela manda ir para casa.





Em tempo II





“Queria falar que lá no comitê somos tratada como uma escrava, passamos mais de 8 horas sem pausa trabalhando”, disse a denunciante ao CN7.





Ouça o áudio de Rosa

Veja mais sobre: Politica

Fonte: Cearanews7