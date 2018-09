COREAÚ-CE - EDUCAÇÃO NOTA 10

COREAÚ comemora mais uma grande conquista, e desta vez o destaque vai para a educação municipal!





Os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), edição 2017, divulgados nesta segunda (03.09), foram muito satisfatório superando além da meta projetada pelo MEC, as médias do Ceará e Brasil.





O desempenho das turmas de 5° ano colocou COREAÚ em posição de destaque no Ceará ocupando 8º melhor desempenho no estado e 2º na CREDE 6, com nota 7,9 superando a média estipulada pelo MEC que era de 4,7.





No 9º ano também batemos a meta de 4,3 estipulada pelo MEC, alcançando o resultado de 5,4!





Esse resultado só reforça o compromisso da administração em construir uma história de crescimento e desenvolvimento na vida dos Coreauenses.





Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017).